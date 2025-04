Polícia Civil abre concurso com 500 vagas e salário de R$ 6 mil

As informações completas sobre o concurso serão publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado. | Divulgação

As inscrições terão início no mês de maio, exclusivamente no site da instituição responsável pelo certame.

Osonho da estabilidade em um emprego no serviço público passa pelo imaginário de muitos brasileiros e a oportunidade acaba de ficar mais próxima para quem almeja carreira na área da segurança pública.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou nesta terça-feira (15) a abertura de um novo concurso público para a Polícia Civil do estado. O certame oferece 500 vagas para o cargo de oficial investigador, destinadas a candidatos com formação de nível superior e com remuneração inicial de R$ 6.732,71.

“Nós não temos mais o cargo de inspetor e de escrivão. Nós unificamos e temos, agora, o cargo de investigador oficial da Polícia Civil. São 500 vagas. Nós queremos, se possível, chamar ainda mais, isso vai depender da nossa realidade orçamentária e financeira”, explicou o governador durante transmissão ao vivo em sua conta no Instagram.

As informações completas sobre o concurso serão publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado. As inscrições ocorrem entre 2 e 16 de maio de 2025, exclusivamente pelo site da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE), instituição responsável pela organização do processo seletivo.

Etapas do processo seletivo

Conforme Leonardo Barreto, diretor da Aesp-CE, o concurso será composto por quatro fases:

Provas objetivas e subjetivas;

Teste de aptidão física;

Avaliação psicológica;

Investigação social.

Os candidatos aprovados em todas as etapas precisam completar um curso de formação com duração de quatro meses, em um total de 728 horas/aula.

Fonte: Ministério Público Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/07:59:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...