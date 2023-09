Polícia Civil abre inscrições para o VIII Curso de Operações Policiais

(Foto: Talison Lima | PC) – A Polícia Civil do Estado do Pará irá abrir neste sábado (16) as inscrições para o processo seletivo voltado à admissão de policiais no VIII Curso de Operações Policiais (COP).

O certame será conduzido, executado e operacionalizado pela Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) em conjunto com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). O curso terá, aproximadamente, carga horária de 400 horas aulas, em regime de tempo integral, com realização da formação em Belém e outras atividades suplementares no interior do Estado.

Interessados podem fazer pré-inscrição a partir deste sábado (16). Objetivo é capacitar policiais para atuação em operações de combate ao crime

Segundo o delegado-geral, Walter Resende, o objetivo principal do curso é capacitar policiais para atuação em operações de combate ao crime, com o uso de técnicas e táticas especializadas.

“Nossos agentes da Core sempre trabalham com alto risco. Neste curso, será ofertado o melhor treinamento possível para que possam enfrentar as situações com segurança, não só para eles, mas também para a população. O curso será rigoroso e, sem dúvidas, vai possibilitar o ingresso de novos agentes aptos na Coordenadoria para mostrar a força da Polícia Civil em situações adversas em defesa da sociedade”, destacou o gestor.

Oportunidades – Serão ofertadas 35 vagas, com a seguinte distribuição: 30 vagas destinadas a policiais da Polícia Civil do Estado do Pará, sendo 04 (quatro) vagas para o cargo de delegado, 23 (vinte e três) para o cargo de investigador, 02 (duas) vagas para o cargo de escrivão e 01 (uma) vaga para o cargo de papiloscopista; as 05 (cinco) vagas restantes serão destinadas aos agentes de segurança pública de fora dos quadros da PCPA (público externo), e serão distribuídas mediante classificação nos termos do edital.

Foto: Talison Lima | PCPara o investigador Angelo Martins, que coordena a Core, a preparação envolverá a orientação de instrutores que integram o Sistema de Segurança Pública do Pará e de outros estados da Federação.

“Além da Acadepol e Core da PCPA, contaremos com o apoio acadêmico e operacional da Core da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PC do Mato Grosso, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Pará (PMPA), e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA)”, detalhou Martins.

E ainda de acordo com o coordenador, durante a formação, os policiais passarão por cenários extremos que demandam tanto aptidão física quanto mental. Isso incluirá simulações de situações reais de combate, abrangendo atividades como treinamento aquático, embarque e desembarque tático em aeronaves, combate em ambientes confinados, patrulha rural, patrulha urbana, entre outras.

“A Core atua em três pilares na PCPA. Realizamos treinamentos cotidianos, operamos os armamentos em ação de alto risco e ofertamos instruções para o aprimoramento de conhecimentos táticos e ações de enfrentamento a situações complexas e desafiadoras durante ações de Segurança Pública, na capital e interior. Estamos em busca de novos servidores que possam somar as atribuições da coordenadoria e reforçar o nosso efetivo policial”, finalizou o coordenador da Core.

Inscrições – Os interessados devem realizar a pré-inscrição no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/1SSlM7why8JtkokYzAFvtSeuXitw_l9Cg-Lc2czb-Gy8/edit.

A inscrição definitiva deverá ser realizada mediante a entrega dos documentos exigidos no edital, na sede da Core, situada no complexo da Delegacia Geral, na Avenida Magalhães Barata, nº 209, bairro de Nazaré, em Belém, das 08 às 18 horas, ou por meio de envio on-line para o seguinte e-mail: viiicoppcpa@gmail.com

Leia o edital completo: https://www.pc.pa.gov.br/documento/cop-core-2023

