Polícia Civil apreende armas, drogas e munições em São Félix do Xingu

Foto:Reprodução | Durante a ação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo

A Polícia Civil do Pará, através das equipes das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) e à Criança e ao Adolescente (DEACA) de São Félix do Xingu prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, na tarde de segunda-feira (18). A prisão contou com o apoio da Superintendência Regional do Alto Xingu.

Os policiais chegaram ao endereço do suspeito após a denúncia de um adolescente, que informou ter sido agredido por dois indivíduos não identificados. Eles teriam acusado o jovem de ter furtado uma caixa de som.

Ainda segundo a vítima, o objeto foi vendido por outro adolescente em uma residência conhecida como “boca de fumo”, pertencente a uma mulher e seu esposo.

Diante das informações e considerando que o local seria um ponto de venda de drogas, a equipe policial diligenciou até a residência, situada no bairro Juventude.

Durante a abordagem, o proprietário foi questionado sobre a existência de armas de fogo e drogas, momento em que ele admitiu esconder um armamento atrás de um guarda-roupa e indicou o local exato onde os entorpecentes estavam escondidos.

Foram apreendidos 79 papelotes de substância entorpecente aparentando pasta base de cocaína, certa quantidade de maconha, duas espingardas, um revólver, 15 munições de calibres distintos, uma motosserra, um relógio, um aparelho celular e R$32,00 em espécie. Ele assumiu a posse de todos os objetos e confessou ainda a comercialização das drogas.

Posteriormente, ele indicou que havia outra arma na casa de sua genitora, momento em que a equipe deslocou até a residência e adentrou o local com a autorização do seu padrasto. Foram realizadas buscas em um dos quartos, sendo localizados seus documentos pessoais e um revólver.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante, foi conduzido até a unidade policial para os procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça. Diligências seguem para identificar a participação de outros envolvidos no crime.

Fonte: PCPA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/09:19:49

