Polícia Civil apreende meia tonelada de drogas dentro de galpão, em Santarém

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na manhã deste sábado (3) durante uma operação da polícia, que surpreendeu facções disputando entre si o carregamento de entorpecentes.

No fim da manhã deste sábado (3), a Polícia Civil deflagrou uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas em um depósito no bairro Salvação,em Santarém,em oeste do Pará.

A ação, fruto de uma investigação contínua, revelou a intensa movimentação de entorpecentes na região, destacando-se o depósito que servia de fachada para atividades criminosas.

Segundo informações do delegado Jamil Casseb, superintendente regional da Polícia Civil, o local já era alvo de vigilância. “Nós já tínhamos feito o levantamento do local e sabíamos que havia uma grande movimentação relacionada ao tráfico de drogas aqui na área do Salvação, especificamente nesse depósito”, explicou.

A operação foi desencadeada após a polícia receber informações sobre uma movimentação atípica no depósito, sugerindo a chegada de um novo carregamento de drogas. As equipes foram até o local e, ao chegarem, encontraram as drogas armazenadas em um porão.

Para surpresa das autoridades, uma facção rival já estava no local, furtando parte da carga. “Estouraram a entrada por trás do galpão e já tinham retirado uma certa quantidade”, relatou o delegado. Apesar disso, uma quantidade significativa de entorpecentes permaneceu no depósito e foi apreendida pela polícia.

Além das drogas apreendidas (maconha e outros tipos de substâncias), um homem foi preso em flagrante. “Por enquanto, só um suspeito foi detido. Era o que estava no local”, informou Casseb. O veículo utilizado pelo suspeito também foi apreendido.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/08:39:49

