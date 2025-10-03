Polícia Civil busca suspeito de assassinar a facadas jovem em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira (PA)

(foto>Divulgação/Reprodução) – A Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira,, realiza diligências para localizar Carlos Antônio Kloss, acusado de assassinar a facadas Amauri Antoniolli, de 27 anos, na noite do último sábado (27/9), por volta das 22h30 em um churrasco entre amigos.

De acordo com informações, a equipe policial foi acionada pelo médico plantonista do hospital local, após a vítima dar entrada na unidade. No entanto, Amauri não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no hospital. Ele apresentava um golpe perfurocortante na região do coração, possivelmente provocado por uma faca.

Uma testemunha ocular relatou à polícia que participou, desde as primeiras horas do dia, de um churrasco em uma chácara junto com a vítima e o acusado. Em determinado momento, uma discussão entre os dois terminou em agressão, quando Carlos Antônio teria desferido o golpe de faca contra Amauri.

O caso está sob investigação, e a Polícia Civil segue em busca do suspeito, que permanece foragido.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2025/06:02:16

