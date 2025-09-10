Polícia Civil captura em Castelo dos Sonhos criminoso de alta periculosidade ligado ao Comando Vermelho

Foto: Reprodução/PCPA |A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (10), Rafael Ferreira da Silva, foragido da Justiça e integrante de alta hierarquia do Comando Vermelho em Sorriso (MT).

A Diretoria de Polícia do Interior (DPI), por meio da 15ª RISP – Superintendência Regional do Tapajós, informou que a Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, cumpriu nesta quarta-feira (10), às 10h, um mandado de prisão temporária contra Rafael Ferreira da Silva, investigado pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.

O mandado judicial, foi expedido pela Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rafael é apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho em Sorriso (MT). Sua captura ocorreu após a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso repassar, no dia 9, informações de inteligência indicando que o foragido estaria escondido em Castelo dos Sonhos.

Durante as diligências, os policiais identificaram uma postagem feita pelo investigado em rede social, na qual ele ironizava as autoridades ao publicar sua foto de procurado acompanhada da frase: “Tomar no c, vai pegar nunca”*.

Após monitoramento e cerco, os agentes localizaram a residência onde o suspeito estava escondido. Ele não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia.

Em depoimento, o preso confessou ser o “Disciplina Geral” da facção em Sorriso-MT, posição de alta hierarquia responsável pela imposição de regras internas e aplicação de disciplina violenta contra membros e rivais.

Ainda segundo o próprio investigado, ele possui antecedentes por latrocínio cometido em 2020, em Manaus-AM, além de passagens por furto qualificado e tráfico de drogas em Sorriso.

