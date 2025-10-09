Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Rondon do Pará

Foto: Reprodução | A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal do município e resultou na prisão de um homem identificado como J. P. R.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Rondon do Pará, cumpriu um mandado de prisão na manhã de quarta-feira (8/10), por volta das 11h30, com apoio da Polícia Militar. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal do município e resultou na prisão de um homem identificado como J. P. R.

De acordo com a corporação, o mandado refere-se a uma condenação por roubo (artigo 157 do Código Penal), cuja sentença já havia transitado em julgado. O preso foi localizado e encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos cabíveis antes de ser conduzido ao sistema prisional.

A Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso da instituição com a segurança pública e o combate à criminalidade na região sudeste do Pará, garantindo o cumprimento das decisões judiciais.

