Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de sequestro e extorsão em Novo Progresso

Foto: Reprodução | A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio das Delegacias de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, com o apoio da Polícia Militar do Maranhão, cumpriu nesta terça-feira (15/04), às 11h30, um mandado de prisão preventiva contra Antônio Francisco Ferreira Santos, acusado de envolvimento em um grave caso de sequestro e extorsão, ocorrido em maio de 2024, em Novo Progresso.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Novo Progresso com base no Art. 158, §3º do Código Penal Brasileiro. Antônio Francisco foi localizado no município de Nova Olinda do Maranhão, onde recebeu voz de prisão e ficará à disposição da Justiça.

Entenda o caso

No dia 07 de maio de 2024, um empresário de 51 anos, proprietário de uma empresa de frutas, foi vítima de uma emboscada em uma propriedade rural, a cerca de 50 km de Novo Progresso.

Ele foi rendido por três criminosos armados, mantido refém por horas, humilhado e ameaçado de morte. Durante o tempo em cativeiro, foi forçado a realizar transferências bancárias via PIX, além de ter sua casa e empresa invadidas. Os criminosos levaram três celulares, um relógio, joias, uma caminhonete Chevrolet S10 e uma quantia em dinheiro.

A vítima foi deixada amarrada na Vicinal Cristalina, a aproximadamente 7 km da cidade, sob ameaças de que os criminosos voltariam. A ação causou grande repercussão e medo na comunidade local.

Durante a investigação, conduzida pela Delegacia de Novo Progresso, dois suspeitos foram localizados e ouvidos na Delegacia de Castelo dos Sonhos. Eles indicaram o local onde o veículo havia sido abandonado, o que ajudou na identificação dos demais envolvidos.

