Polícia Civil cumpre mandados e apreende armas em operação integrada em Santarém e Uruará

Foto: Reprodução | Suspeitos e parte do armamento roubado em Uruará foram apresentados na 16ª Seccional de Santarém nesta sexta-feira (4).

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta sexta-feira (4) mandados de prisão e apreendeu armas de fogo durante a Operação Estreita, deflagrada de forma integrada pelas delegacias regionais de Santarém, Altamira e Uruará, no sudoeste do Pará.

Os suspeitos presos e o material apreendido foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Santarém. A ação é resultado das investigações sobre o roubo de 12 armas de um estande de tiros localizado em Uruará. Entre os armamentos subtraídos estavam pistolas, carabinas e armas de grosso calibre, com grande poder de fogo e alto potencial de uso em crimes violentos.

Segundo o delegado superintendente do Baixo Amazonas, Jamil Caseb, a operação demonstra a atuação conjunta das forças de segurança no combate ao crime organizado.

“Essa é uma operação integrada tanto da delegacia regional do Baixo Amazonas aqui em Santarém, como também da delegacia regional de Altamira e do NAI. O fato aconteceu em Uruará, e isso mostra que a distância entre as localidades não interfere no trabalho da polícia. Conseguimos recuperar parte das armas em Santarém e, a partir disso, identificar outros integrantes da quadrilha que participaram da ação criminosa”, afirmou.

Ainda de acordo com Caseb, o nome da operação faz referência ao local alvo do crime.

“A operação se chama Estreita porque a vítima tinha seu estande regulamentado e vendia armas de forma legal, mas acabou sendo alvo da quadrilha”, explicou.

O delegado Erick Peterson ressaltou que as investigações continuam.

“Nosso trabalho agora é dar seguimento para recuperar o restante das armas e chegar a todos os envolvidos na organização criminosa”, disse.

Os suspeitos seguem à disposição da Justiça.

