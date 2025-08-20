Polícia Civil cumpre mandados em Guarantã do Norte (MT) contra grupo que desviou R$ 1,1 milhão em grãos

Foto: Reprodução | A Polícia Civil deflagrou, na manhã de terça-feira (19), a operação Safra Oculta, que investiga uma associação criminosa envolvida no desvio de mais de 700 toneladas de grãos, avaliadas em R$ 1,1 milhão. Entre os municípios alvo da ação estão Guarantã do Norte e Barra do Bugres, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra ex-funcionários de uma empresa vítima.

Segundo as investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), o esquema ocorreu entre 2 e 9 de maio deste ano, quando os criminosos desviaram 14 cargas de soja em grãos, utilizando fraude documental, manipulação de placas de caminhões e ausência de notas fiscais.

O delegado responsável, Mário Roberto de Souza Santiago Júnior, destacou que a operação é parte do programa Tolerância Zero do Governo de Mato Grosso, que visa combater facções e crimes contra o setor produtivo.

