Polícia Civil de Castelo dos Sonhos prende foragido por homicídio em operação no Mato Grosso

Foto: Divulgação/PCPA | Talison F. d. O. estava escondido em uma propriedade rural em Marcelândia (MT); contra ele havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Pará.

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, realizou nesta terça-feira (16) o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva contra Talison F. d. O., investigado pelo crime de homicídio. A captura ocorreu às 18h, em uma propriedade rural localizada no município de Marcelândia (MT).

De acordo com as autoridades, a operação foi resultado de um trabalho de integração entre a Polícia Civil de Castelo dos Sonhos (PA), a Polícia Federal de Barra do Garças (MT), o 5º Comando Regional da Polícia Militar de Barra do Garças (MT) e a Polícia Civil de Marcelândia (MT).

A ação contou com o uso de técnicas de inteligência policial, que possibilitaram a localização do investigado em área rural, onde ele tentava se esconder da Justiça.

Os mandados de prisão — de números 0801078-67.2021.8.14.0107.01.0002-19 e 0800247-82.2022.8.14.0107.01.0004-02 — foram expedidos pela Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu (PA).

O preso deverá ser recambiado ao Pará, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/16:10:21

