Polícia Civil de Itaituba abre processo seletivo para contratação de estagiários do curso de Direito

Foto:Reprodução | O processo oferece duas vagas de estágio remunerado para estudantes de Direito a partir do 4º período. As inscrições devem ser enviadas até 17 de outubro

A Delegacia de Polícia Civil de Itaituba anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de dois estagiários remunerados do curso de Direito.

O processo será composto por duas etapas: análise curricular e entrevista. Podem participar estudantes que estejam cursando a partir do 4º período.

As inscrições ficam abertas até o dia 17 de outubro de 2025, e os currículos devem ser enviados para o e-mail: http://pedro.azevedo@policiacivil.pa.gov.br.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/10:11:39

