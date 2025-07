Polícia Civil define banca para concurso com 1.052 vagas

Concurso da PC-ES oferece 1.052 vagas e salário de R$ 8 mil. | Arquivo Ag. Brasil

Edital está cada vez mais próximo e oferece salário de R$ 8 mil para cargo que unifica três funções; veja exigências e etapas.

Quem sonha com uma carreira na área de segurança pública deve ficar atento. O novo concurso da Polícia Civil do Espírito Santo (PC-ES) agora já possui banca organizadora definida. A responsável será o Instituto IBADE. Com a escolha, o edital da seleção deve ser publicado nos próximos dias.

Ao todo, serão 1.052 vagas para o cargo de Oficial Investigador de Polícia, nova função que unifica os antigos cargos de Investigador, Agente e Escrivão. A remuneração inicial é de R$ 8.171,62, com exigência de diploma de nível superior (bacharelado) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior.

Banca definida e edital a caminho

A escolha do IBADE como organizadora do certame foi feita por dispensa de licitação e o contrato foi publicado no Diário Oficial. Além disso, o governo estadual liberou crédito suplementar para garantir a realização do concurso.

Com isso, cresce a expectativa pela divulgação do edital, que trará detalhes como o cronograma das provas, conteúdo programático, etapas e critérios de avaliação.

Nova carreira sancionada

A criação do cargo de Oficial Investigador de Polícia já foi oficializada por lei. A proposta é modernizar a estrutura da Polícia Civil, unificando funções e otimizando as atividades investigativas. Entre as atribuições do novo cargo estão:

Realização de investigações criminais;

Elaboração de relatórios e diligências;

Apoio direto em operações policiais.

Etapas do concurso PC-ES

O processo seletivo será composto por seis fases, com foco na seleção técnica e comportamental dos candidatos. Sendo as etapas:

Prova escrita (conhecimentos gerais e específicos);

Exame de aptidão física;

Avaliação de saúde;

Exame psicotécnico;

Investigação criminal e social;

Curso de formação profissional.

Veja o que se sabe até agora do concurso da PC-ES:

Órgão: Polícia Civil do Espírito Santo

Cargo: Oficial Investigador de Polícia

Vagas: 1.052

Remuneração inicial: R$ 8.171,62

Banca organizadora: IBADE

Requisitos: Nível superior (bacharelado) e CNH “B”

