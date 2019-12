Polícia Civil deflagra operação ‘Banco Wai Wai’ e prende homem por extorsão de indígenas em Oriximiná

Júlio César é preso por extorsão de indígenas em Oriximiná — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Júlio César oferecia empréstimos com juros exorbitantes e exigia dos índios os cartões e as senhas.

A Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, deflagrou na tarde de sexta-feira (20) a operação “Banco Way Way”, que prendeu em flagrante Júlio César Brito Pereira, por agiotagem, extorsão e sonegação, e apreendeu a quantia de R$ 161 mil.

De acordo com a polícia, também foram apreendidos 82 documentos pessoais de identificação de diversos indígenas, 78 cartões do Bolsa Família, 43 cartões da Previdência Social, 45 cartões bancários, todos de indígenas.

Segundo informações da polícia, Júlio César operava na cidade de Oriximiná há cinco anos, emprestava dinheiro a juros exorbitantes (20, 25, 30 e até mesmo 50%), exigia que os índios entregassem os cartões com as respectivas senhas e muitas vezes o próprio documento de identificação pessoal.

A polícia encontrou também também centenas de comprovantes bancários e cadernos de contabilidade. A casa de Júlio era conhecida como “Banco Way Way”, porque ele financiava motocicletas, embarcações, motores, tudo o que os índios precisassem. Desta forma, concedia empréstimos para aposentados que já haviam comprometido as margens junto às instituições bancários.

Ainda segunda a polícia, os policiais passaram três horas para contar todo o montante de dinheiro. Júlio está preso irá responder por agiotagem, extorsão e crime contra o sistema financeiro.

