Polícia Civil deflagra operação e realiza 100 prisões em mais de 30 municípios do Pará

Foto:Reprodução | A Polícia Civil do Pará deflagrou, na sexta-feira (27), a operação “Ponto Crítico”, que, até o momento, já resultou em 100 suspeitos presos e dois adolescentes apreendidos, além da apreensão de drogas e armamentos.

Todas as fases da operação, que ocorrerem simultaneamente em mais de 30 municípios do Estado, estão sendo coordenadas pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

A ação foi desenvolvida com o objetivo de reforçar o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de crimes recentes que ocorreram em diversas regiões do Pará.

“O propósito inicial da PC com a operação ‘Ponto Crítico’ é, com o apoio do máximo de unidades, intensificar as ações de policiamento e o combate à criminalidade no Estado e, dessa forma, expandir o acesso à segurança pública e promover um ambiente tranquilo para as comunidades. A Polícia Civil do Pará já elabora e promove operações todos os meses do ano, e a cada 20 dias, justamente visando a segurança de todos”, explica o delegado-geral da PCPA, Raimundo Benassuly.

Apoio operacional – A partir da deflagração, foram iniciadas diligências no interior do Estado com o intuito de combater e desarticular diversas práticas criminosas, como roubo, furto, homicídio, extorsão, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, descumprimento de medidas protetivas, tentativa de homicídio, lesão corporal, entre outros crimes.

“Dentre as unidades policiais que participam das fases da operação ‘Ponto Crítico’, estão as Delegacias de Mãe do Rio, Cumaru do Norte, Itaituba, Mocajuba, Baião, Rurópolis, Cametá, entre outras. Além do apoio operacional das Seccionais que atuam nas zonas urbanas e rurais dos municípios paraenses, a operação também conta com a parceria das unidades especializadas”, destaca o delegado Hennison Jacob, titular da DPI.

“Atualmente, já foram realizadas 100 prisões, duas apreensões de adolescentes, além da apreensão de quatro armas de fogo e 16,495 kg de drogas”, acrescenta o delegado.

Participam da operação as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), à Criança e ao Adolescente (Deaca), Delegacias de Homicídios (DH) e os Núcleos de Apoio à Investigação (NAI).

Operações – A operação “Ponto Crítico” reflete o compromisso da instituição com a integração das forças de segurança e o combate às práticas criminosas em todo o território paraense. Entre as operações já realizadas pela Polícia Civil estão “Anjo da Guarda”, “Muralha Estadual” e “Área Segura”, todas com foco em ampliar a presença policial, promover prisões e garantir a segurança pública no Estado.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/07:00:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...