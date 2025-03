Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas em Tucuruí (PA)

(Foto: Reprodução) – A ação foi realizada na segunda-feira (17). Uma pessoa foi presa.

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (17), um homem em flagrante por tráfico de drogas. A prisão do suspeito ocorreu através dos agentes da Seccional de Tucuruí, região sudeste do Pará, e com o apoio da Delegacia de Homicídios e da Superintendência Regional.

As investigações iniciaram após uma denúncia anônima informando que havia um intenso fluxo de pessoas em uma residência localizada na travessa Holanda, no bairro Serra Azul. No local, um dos moradores do imóvel confessou que o padrasto comercializava entorpecentes na casa.

Foi realizada a busca autorizada e apreendidos 23 cigarros de substância análoga a maconha, pesando cerca de 15 gramas, e R$400,00 em espécie. O dono do entorpecente foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.

