(Foto: Divulgação PCTO) – Polícia Civil desarticula quadrilha suspeita de roubo de joias avaliadas em R$ 200 mil

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 49ª e 50ª Delegacias de Polícia de Pedro Afonso, deflagrou nesta terça-feira, 16, a Operação Jóia Rara, que teve como objetivo desarticular uma quadrilha interestadual suspeita de envolvimento em um roubo de joias. Os itens roubados foram avaliados em aproximadamente R$ 200 mil. O crime ocorreu no dia 26 de junho deste ano, quando dois homens armados invadiram uma residência no município, fizeram os moradores reféns e fugiram com as joias.

Durante a ação policial, foram cumpridos dois mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Tocantins e Pará. As diligências resultaram na prisão de dois investigados e na apreensão de veículos, munições, uma arma de fogo, um silenciador de armas, celulares e tablets, além de outros materiais relevantes para a investigação.

De acordo com as investigações, ao menos quatro pessoas participaram diretamente do roubo, utilizando quatro veículos para monitorar a rotina da família vítima e garantir a fuga. A Polícia Civil também apura a participação de outros suspeitos, podendo o grupo ter até seis integrantes.

A investigação foi fundamental para enfraquecer a atuação da quadrilha organizada que planejou minuciosamente o crime e causou grande prejuízo às vítimas. As prisões e apreensões realizadas demonstram o compromisso da Polícia Civil em dar uma resposta rápida e efetiva à sociedade e em buscar a responsabilização dos envolvidos.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Pará, que colaborou de forma coordenada no cumprimento de mandados e prisões no estado. Cães farejadores do canil da Polícia Militar também participaram da operação.

As investigações seguem em andamento, com foco na identificação e responsabilização de todos os integrantes da quadrilha, bem como na recuperação dos bens subtraídos e na reparação dos prejuízos causados às vítimas.

