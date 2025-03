Polícia Civil destaca redução no número de homicídios em Marabá

(Foto: Reprodução) – A redução é atribuída a estratégias de segurança pública voltadas à intensificação de investigações e ações preventivas.

Marabá, município localizado no sudeste do Pará, apresentou períodos de redução nos índices de homicídios nos primeiros meses de 2025. Segundo dados da Polícia Civil, a zona urbana da cidade ficou 50 dias sem registros de homicídios, entre 14 de janeiro e 5 de março, enquanto todo o município, incluindo áreas urbana e rural, permaneceu sem ocorrências por 30 dias, entre 3 de fevereiro e 5 de março. A redução é atribuída a estratégias de segurança pública voltadas à intensificação de investigações e ações preventivas.

O delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional da Polícia Civil do Sudeste do Pará, destacou que essa redução foi resultado de ações integradas entre diferentes forças de segurança. Segundo ele, a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF) e da Guarda Municipal contribuiu para o fortalecimento da segurança na cidade. Entre as medidas adotadas, estiveram o aumento de rondas ostensivas, operações de combate ao tráfico de drogas, cumprimento de mandados de prisão e intensificação das investigações criminais.

Homicídio interrompe período de estabilidade

No entanto, esse período de calmaria foi interrompido na madrugada de quarta-feira (5/3), com a execução de Matheus Almeida de Souza, de 25 anos, no bairro Liberdade. O crime ocorreu por volta das 5h20, na Rua A, quadra 2, enquanto a vítima pilotava uma Honda Biz branca. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam contra Matheus, que foi atingido no tórax. Ele tentou fugir, mas caiu alguns metros adiante, em frente a uma residência na Rua Coronel Manuel Bandeira, nº 1697.

Populares acionaram a Polícia Militar ao ouvirem os disparos. No local, os agentes do 34º Batalhão da PM encontraram a motocicleta caída e a vítima ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas a primeira ambulância enfrentou problemas mecânicos, o que atrasou o socorro. Uma segunda equipe chegou minutos depois, e o médico Betinole Brito constatou o óbito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Antes desse caso, o último homicídio na cidade havia ocorrido em 14 de janeiro, quando Hugo Rodrigues Alves foi assassinado na zona urbana. Já o último crime registrado em todo o município aconteceu no dia 3 de fevereiro, na Vila Itainópolis, onde Edmilson Cardoso Oliveira foi morto.

Investigação

A Polícia Civil investiga o caso e não descarta nenhuma hipótese, incluindo possível envolvimento da vítima em disputas locais. Até o momento, os suspeitos não foram identificados. Testemunhas não souberam fornecer características dos atiradores ou da motocicleta utilizada no crime.

Apesar da sequência de dias sem homicídios, a execução de Matheus Almeida de Souza interrompeu o período de estabilidade no município. O delegado Vinícius Cardoso reforçou que as forças de segurança seguem atuando para garantir a tranquilidade da população e ressaltou a importância de denúncias anônimas para auxiliar as investigações.

Marabá, considerada um polo econômico do sudeste do Pará, enfrenta desafios relacionados à segurança pública, incluindo crimes passionais e disputas territoriais. A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, a PRF, a PF e a Guarda Municipal, segue reforçando ações estratégicas para combater a criminalidade e consolidar uma tendência de redução da violência na cidade.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/14:36:27

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

