Polícia Civil destrói 100 mil pés de maconha no nordeste do Pará

A Polícia Civil do Pará deflagrou a Operação “Narke 3”, com ações ostensivas para identificar plantações ilícitas na região de influência do Rio Gurupi, nordeste paraense. Durante as investigações foram localizados nove plantações de maconha, e destruídos cerca de 100 mil pés, em ação realizada por agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), nos dias 27 e 28 (quinta e sexta-feira).

As plantações ocupavam aproximadamente 30 mil metros quadrados na zona rural de Viseu, município na divisa do Pará com o Maranhão, com acesso por via aérea. Foi solicitado o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Nossas equipes fizeram o levantamento do local e pudemos identificar várias plantações de maconha na região do Rio Gurupi, situada na zona rural do município de Viseu. Foram dois dias intensos de trabalho, que culminaram na identificação e erradicação desse quantitativo de pés de maconha. Agora, nossas diligências serão feitas para apurar os cultivadores da droga e todo o envolvimento com a produção dos entorpecentes”, informou o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc.

Operação na mata – As aeronaves do Graesp sobrevoaram áreas próximas à vila de São José do Gurupi e do município de Cachoeira do Piriá. Na chegada das equipes, pessoas que trabalhavam no cultivo fugiram pela mata, abandonando os acampamentos improvisados. As plantações e os acampamentos foram integralmente destruídos. O inquérito policial foi instaurado para identificar os responsáveis pelo cultivo.

A ação também contou com o apoio da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Superintendência Regional do Caeté, ligada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI), e do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional V (CPR V).

“A PCPA trabalha de forma integrada com as outras forças da segurança pública para dar à sociedade uma resposta mais efetiva e célere. A ação da Denarc reforça o compromisso da nossa instituição com o combate ao tráfico de entorpecentes”, disse o delegado-geral Walter Resende.

Os agentes também constataram a utilização de produtos químicos no local para adubação das plantas. Foram colhidas amostras para a perícia necessária.

