Polícia Civil destrói helicóptero usado pelo narcotráfico no município de Juruá

Foto: Reprodução | Um helicóptero que vinha sendo utilizado pelo narcotráfico foi destruído com fogo pela Polícia Civil do município de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), no sábado (30). A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A aeronave havia sido localizada no dia 25 de agosto, no Lago Guedes, zona rural de Juruá. De acordo com o delegado Célio Lima, titular da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a destruição foi necessária porque não havia condições de remover o helicóptero do local, além do risco de que fosse recuperado e voltasse a ser usado em atividades criminosas.

“O inquérito policial foi instaurado e as investigações continuam para identificar a origem da aeronave e os envolvidos”, afirmou o delegado.

Fonte: A Critíca /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/10:40:48

Curtir isso: Curtir Carregando...