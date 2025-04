Polícia Civil divulga ação para devolver celulares e ouros objetos roubados ou furtados em Novo Progresso

(Fotos: Jornal Folha do Progresso) – A Polícia Civil de Novo Progresso, realiza a partir desta terça-feira, 15 de abril de 2025, uma ação para devolução de aparelhos celulares , tvs, notebook e outros objetos roubados ou furtados a seus legítimos proprietários. Ao todo, 7 aparelhos celulares, cinco TVs, dois Notebooks, motosserra, cadeira de praia, centrifuga, bujão de gás entre outros objetos que serão restituídos aos legítimos proprietários delegacia de Novo Progresso.

Os celulares foram recuperados ao longo de investigações conduzidas pela Polícia Civil da Cidade de Novo Progresso-PA. A operação representa mais um passo nas ações da instituição para coibir o comércio ilegal de produtos oriundos de crimes e garantir que os bens subtraídos retornem aos seus donos.

As pessoas que foram vitimas se assalto, furto ou roubo que reconhecerem seus objetos procurar a delegacia de Policia Civil em Novo Progresso.

VEJA ABAIXO OS OBJETOS:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Essa é umas das ações do tipo realizada pela Polícia Civil em 2025, disse o Delegado DPC Francisco Pinheiro Mendes. “A devolução de celulares ocorre com frequência, como parte de uma estratégia contínua de repressão ao roubo e furto de dispositivos móveis. Além de restituir os bens, a Polícia Civil reforça o alerta à população: adquirir celulares e outros objetos oriundos de roubo ou furto é crime. A corporação destaca que, além de perder o objeto, o comprador pode ser responsabilizado criminalmente. A Polícia Civil orienta que vítimas de roubo ou furto registrem o boletim de ocorrência e mantenham os dados do aparelho atualizados, facilitando o trabalho de recuperação e devolução, concluiu Pinheiro.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/0613:12:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...