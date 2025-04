Polícia Civil do Amapá divulga imagem de foragido acusado de homicídio por motivo fútil

Foto: Reprodução | Valmir Alves Lima, de 58 anos, é procurado pela DHPP; crime teria sido motivado por ciúmes.

Nesta quinta-feira, 27 de março de 2025, a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), divulgou a imagem de Valmir Alves Lima, de 58 anos, investigado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil contra um homem de 44 anos. A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que possam levar à localização do foragido.

De acordo com o delegado Leonardo Leite, titular da DHPP, o crime teria sido motivado por ciúmes.

“Valmir tem um filho em comum com a atual companheira da vítima, com quem também já foi casado. No dia 2 de fevereiro deste ano, o acusado estava com o filho quando a mulher, acompanhada da vítima, foi buscá-lo. A vítima estava ao volante. A mãe da criança desceu do carro e pegou o filho que estava no colo de Valmir. Logo após entregar a criança, ele sacou uma arma, apontou para a mulher e a criança, e em seguida deu a volta no carro, realizando três disparos na direção do motorista. A vítima morreu no local. Após a ação, Valmir fugiu em uma motocicleta e, desde então, está com paradeiro desconhecido”, relatou o delegado.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa por meio do número de disque-denúncia da DHPP:

(96) 99170-4302.

Entenda o caso:

Orenilson Passos da Silva, de 44 anos de idade, foi assassinado a tiros, na última sexta-feira, 14, no bairro Amazonas, na zona norte de Macapá.

O acusado do crime é um homem identificado como Valmir Alves Lima, ex-marido da atual companheira da vítima.

De acordo com informações, Orenilson estava no volante de uma caminhonete quando foi surpreendido pelo suspeito, que chegou em uma motocicleta, emparelhou os veículos e, sem falar nada, sacou uma arma e passou a efetuar os disparos.

A vítima foi atingida três vezes. A mulher dele estava no carro, mas não ficou ferida.

Valmir segue foragido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A principal linha a ser seguida é de crime passional pelo fato do suspeito não aceitar a separação.

