Policia Civil do Baixo Amazonas realiza operação, “Boiadeiro” em Castelo dos Sonhos.

Operação Conjunta entre Policiais Civis de Novo Progresso e do Baixo Amazonas realizam em Castelo de Sonhos, operação para prender envolvidos em assalto de bovinos na região.

A operação teve inicio na manhã desta terça-feira (20), já resultou na prisão de sete pessoas, armas de diversos calibres e um montante em dinheiro.

Os pedidos de Prisão Temporária e de busca e apreensão foi expedidos pelo juízo da Comarca de Novo Progresso. A operação faz parte do Desdobramento da Investigação de crime de latrocínio ocorrido no início do mês, tendo como vítima o motorista de um caminhão boiadeiro, que foi assassinado os bovinos roubado, o corpo do motorista foi encontrado dentro de um rio próximo ao distrito.

Os nomes dos presos e dos foragidos não foi divulgado pela operação. A policia esta transferido os presos para Novo Progresso onde ficarão há disposição da jistiiça!

Atualizado às 16:48:13

Da redação Jornal Folha do Progresso(Fotos 24horas news)

