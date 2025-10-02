Polícia Civil do Pará abre dois processos seletivos com 47 vagas temporárias

Foto:Reprodução | A Polícia Civil do Pará anunciou, nesta quarta-feira (1º), a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para a contratação de 47 servidores temporários. Os salários oferecidos chegam a quase R$ 2 mil, além de benefícios.

O maior dos certames oferece 34 vagas para o cargo de assistente administrativo, enquanto o outro destina 13 vagas para técnico em gestão pública.

As inscrições estarão abertas entre os dias 2 e 3 de outubro e deverão ser feitas exclusivamente pelo site oficial: sipros.pa.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição.

A jornada de trabalho será de 6 horas por dia, totalizando 30 horas semanais para ambas as funções.

Etapas do processo seletivo:

O PSS será composto por três fases:

1ª Fase – Inscrição: de caráter habilitatório;

2ª Fase – Análise documental e curricular: de caráter eliminatório e classificatório;

3ª Fase – Entrevista individual: também eliminatória e classificatória.

