Polícia Civil do Pará atua em megaoperação internacional contra o tráfico de drogas na internet

A Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), participou da operação Global, coordenada pela EUROPOL, em que 270 pessoas foram presas por compra e venda de ilícitos na Dark Web. Conhecida como RapTor, esta operação desmantelou redes de tráfico de drogas, armas e produtos contrafeitos, pondo luz sobre os crimes que se escondem atrás de uma ilusão de anonimato.

Os suspeitos foram identificados por intermédio de investigações coordenadas baseadas em dados obtidos após a retirada de marketplaces da Dark Web. Esses sites conduziram milhares de vendas em locais de compra ilícitos, utilizando ferramentas de criptografia e criptomoedas para encobrir seus rastros, mas as instituições de segurança intervieram.

Essa ação internacional dá seguimento à Operação SPCTOR de 2023, a qual levou a 288 prisões. Somado a isso, essas operações mostram a habilidade crescente das forças de segurança em penetrar o núcleo secreto da dark web.

No Brasil, os mandados de prisão foram expedidos pela 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares de Belém, no estado do Pará. As investigações visaram rastrear e apreender indivíduos envolvidos em crimes na dark web. A ação global (RapTor) foi possível graças à intrínseca cooperação entre as seguintes autoridades, destacando-se a Polícia Civil do Estado do Pará e a Polícia Civil do Estado de São Paulo.

