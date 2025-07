Polícia Civil do Pará prende 5 pessoas por golpe do ‘Falso Parente’ no Mato Grosso e Rio de Janeiro

(Foto: Reprodução) – Ação foi coordenada pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), da PC do Pará, que investiga os crimes de estelionato qualificado

Na manhã desta quarta-feira (9), a Polícia Civil do Pará deflagrou a “Operação Oliveira”, que resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva nos Estados do Mato Grosso e do Rio de Janeiro.

A ação foi coordenada pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) e investiga os crimes de estelionato qualificado contra idosos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação teve como alvos os municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso, e a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.

Cinco pessoas foram presas nas ações: duas em Cuiabá, uma em Várzea Grande, uma em Santo Antônio do Leverger e uma em Niterói. As ordens judiciais foram expedidas para apurar um crime de estelionato cometido contra um casal de idosos, com prejuízo estimado em mais de R$ 50 mil.

O Golpe

De acordo com a PC, o golpe aplicado segue o modelo conhecido como “Falso Parente”, ou seja, os criminosos se passam por familiares ou amigos das vítimas, solicitando transferências bancárias por meio de aplicativos de mensagens.

“A partir dos mandados de busca e prisão, conseguimos localizar os suspeitos e avançar nas investigações sobre o grupo criminoso. Foi identificado que os envolvidos integravam uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e ocultação de ativos, utilizando contas bancárias de terceiros”, destacou o delegado Fausto Bulcão, titular da DECOR.

Durante a operação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, que passarão por análise técnica para aprofundar a investigação patrimonial e financeira. Também foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados, com o objetivo de ressarcir os danos causados às vítimas.

A Polícia Civil do Pará apura ainda se os suspeitos têm vínculos com facções criminosas nacionais, que utilizam terceiros para movimentar recursos ilícitos oriundos de golpes. A “Operação Oliveira” mobilizou mais de 50 policiais civis dos estados do Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro, reforçando a importância da cooperação interestadual no enfrentamento à criminalidade organizada.

Fonte: PCPA e Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/14:51:26

