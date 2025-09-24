Polícia Civil do Pará prende investigado por fraude milionária contra instituição bancária

Foto:Reprodução | Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês – MA, deflagrou a segunda fase da “Operação Porta 34”, destinada à apuração de fraude milionária em desfavor de uma instituição bancária do Pará.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nos municípios de Santa Inês e São Luís – MA, tendo como alvo um homem apontado como responsável pelo recrutamento de servidor da instituição financeira e pela instalação de dispositivo clandestino que possibilitou o desvio de mais de R$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais).

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão, em demonstração da cooperação e integração entre as forças de segurança. Materiais apreendidos, incluindo dispositivos eletrônicos e documentos, serão submetidos à análise pericial. As investigações seguem em curso, com o objetivo de identificar outros envolvidos e assegurar a recuperação dos valores desviados.

O preso foi encaminhado para a unidade policial de Santa Inês, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

