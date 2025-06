Polícia Civil do Pará prende mulher por crime contra o idoso durante operação “Amparo Violeta”

Foto: Divulgação | De acordo com as investigações, ela mantinha um relacionamento com um homem de 90 anos e fraudava a idade dele para obter diversos empréstimos em instituições financeiras

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID) e com apoio da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD), unidades vinculadas à Diretoria de Atendimento à Grupos Vulneráveis (DAV), cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva por crime contra a pessoa idosa, na terça-feira (17).

Os mandados foram cumpridos durante a operação “Amparo Violeta”, nas áreas de Belém, Ananindeua e Magalhães Barata.

“A operação foi deflagrada pela DPPID com o objetivo de investigar e apurar as ocorrências de abusos financeiros contra pessoas idosas que ocorreram neste ano. Durante a operação, nossas equipes contaram com o efetivo de 13 policiais civis que efetuaram as buscas desde a Região Metropolitana de Belém até o município de Magalhães Barata, a fim de dar cumprimento às ordens judiciais e coletar as informações necessárias para apurar a veracidade das informações do caso e combater a prática criminosa”, destaca a titular da DPPID, delegada Vanessa Macedo.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém e refere-se a uma mulher suspeita do crime de estelionato contra pessoa idosa e falsidade documental.

De acordo com as investigações, ela mantinha um relacionamento com um homem de 90 anos de idade e fraudava a idade dele para obter diversos empréstimos em instituições financeiras.

“Nós levantamos, ainda, que ela possuía a gestão de todo rendimento da vítima, que só tomou conhecimento do crime após adoecer. Nós localizamos a investigada, e demos cumprimento à prisão preventiva. Logo após, ela foi conduzida até a delegacia para as medidas legais cabíveis”, continuou a delegada Vanessa Macedo.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontrados e apreendidos diversos materiais eletrônicos, documentos e bens da vítima. Os aparelhos eletrônicos foram encaminhados para a perícia para que sejam realizadas análises e extração de conteúdo. As investigações prosseguem, a fim de apurar todas as informações do crime.

A operação “Amparo Violeta” visa combater o abuso financeiro e outras práticas criminosas contra a pessoa idosa e foi pensada em alusão ao dia 15 de junho, data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o “Dia de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa”.

A Polícia Civil do Pará alerta a população paraense para as violações de direitos sofridos por pessoas idosas e incentiva a realização de denúncias imediatas em casos de abuso financeiro e outros crimes contra idosos, por meio do Disque 100 ou do Disque-Denúncia 181.

Além disso, as denúncias podem ser feitas presencialmente na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), que está localizada na capital paraense, na Rua Domingos Marreiros, 2019 – Umarizal.

