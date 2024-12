Polícia Civil do Pará realiza primeira prisão preventiva por crimes da Lei de Racismo

Foto: Reprodução | A operação teve como base um mandado expedido pela 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da capital paraense.

A Polícia Civil do Pará realizou a primeira prisão preventiva do Estado por crimes previstos na Lei de Racismo, durante a operação “Miasma”, deflagrada nesta terça-feira (17). A ação, conduzida pela Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos (DCCDH), vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), resultou no cumprimento de dois mandados — um de busca e apreensão e outro de prisão preventiva — contra um homem no bairro da Marambaia, em Belém. A operação teve como base um mandado expedido pela 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da capital paraense.

“A investigação teve início após a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DERCI), da Polícia Civil do Mato Grosso, receber uma denúncia sobre o comportamento de um perfil online que supostamente residia em Cuiabá. Durante as diligências, foi constatado que o perfil pertencia, na verdade, a um morador de Belém. Com essas informações, o caso foi encaminhado à DCCDH, que intensificou as investigações”, explica o delegado-geral Walter Resende.

Atividades criminosas online

O suspeito é investigado por realizar comentários ofensivos e de incitação ao ódio contra diversos grupos, incluindo pessoas negras, mulheres e crianças, além de publicações preconceituosas contra cristãos. O homem também promovia apologia a crimes violentos, incluindo estupro de vulneráveis, e mencionava a posse de armas de fogo.

“Após intensas investigações, o suspeito foi localizado na Passagem José Alencar, onde foram cumpridos os mandados. No local, foram encontradas diversas armas brancas, como facas, canivetes, machadinhas, soco-inglês e sprays de pimenta. Além disso, três notebooks e dois celulares foram apreendidos e encaminhados para perícia, a fim de analisar os conteúdos”, destaca a delegada Adriana Norat, titular da DAV.

Marco histórico no combate ao racismo

A prisão preventiva marca um momento histórico no Pará, sendo a primeira vez que tal medida foi aplicada no Estado por crimes previstos na Lei de Racismo. Segundo o titular da DCCDH, delegado Janilson Gomes, a operação “Miasma” foi assim nomeada em referência ao conceito grego antigo de “impureza”, que, acreditava-se, deveria ser eliminada para o bem comum da sociedade.

“A operação foi um sucesso, tanto na investigação quanto na localização e prisão do suspeito. Este é um marco importante no combate ao racismo no Pará, e demonstra nosso compromisso em enfrentar essa prática criminosa de forma contundente”, ressalta o delegado.

A operação contou com o apoio da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), responsável pela coleta dos vestígios criminais. O suspeito encontra-se à disposição da Justiça e aguarda o andamento dos procedimentos legais.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/13:15:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...