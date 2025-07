Polícia Civil e MPPA realizam incineração de drogas apreendidas em ações policiais na região do Tocantins

(Foto: Reprodução) – A ação ocorreu no município de Moju, na Fábrica de Cerâmica São Jorge, local designado para o cumprimento da ordem de destruição das drogas.

A Promotora de Justiça da 1ª Promotoria Criminal de Abaetetuba, Bruna Rebeca Paiva de Moraes, acompanhada do Superintendente da Polícia Civil da Região do Tocantins, delegado Mhoab Khayan, de policiais civis, representantes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e demais autoridades, participou nesta segunda-feira, 14 de julho, da incineração de substâncias entorpecentes apreendidas em procedimentos policiais em cidades que compõem a região do Tocantins.

A ação ocorreu no município de Moju, na Fábrica de Cerâmica São Jorge, local designado para o cumprimento da ordem de destruição das drogas. As substâncias incineradas foram devidamente periciadas e identificadas como Cannabis sativa L. (popularmente conhecida como maconha), oxi e cocaína, todas vinculadas a procedimentos policiais e laudos técnicos registrados e armazenados tanto na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba quanto no Instituto de Criminalística – Núcleo Avançado de Abaetetuba.

A incineração foi iniciada pontualmente às 11h da manhã, seguindo todos os trâmites legais e com a presença das autoridades competentes, garantindo a lisura e a transparência do procedimento.

