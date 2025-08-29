Polícia Civil faz busca e apreensão na casa de suspeito de ameaçar vereadores, no Pará

Foto:Reprodução | Criminoso admitiu ter gravado e divulgado os áudios, mas afirmou que a menção à arma seria apenas uma “figura de linguagem para se proteger”. A versão foi considerada contraditória pela polícia, que segue investigando a conduta do elemento

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta quinta-feira (28), mandado de busca e apreensão na residência de Atoniel Sousa dos Santos, conhecido como “Vagabundos e Pilantras da Internet”. A medida foi autorizada pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza, no curso de investigação que apura o crime de ameaça contra vereadores da Câmara Municipal de Marabá.

O procedimento teve início após o presidente do Poder Legislativo, vereador Ilker Moraes Ferreira (MDB), apresentar representação formal relatando a divulgação de áudios atribuídos a Atoniel, nos quais ele direciona ameaças a parlamentares.

Em um dos trechos, o investigado afirma: “Eu tô de ponto quarenta na cintura e acabou. Pode vir de lá pra cá, vem fervendo que eu tô queimando […], eu tô só esperando vereadores lá dentro […], se vir de lá pra cá e eu sobreviver, eu vou dentro da Câmara. Aí não vai prestar. Eu vou no gabinete dos vereadores tudinho […].”

A Justiça entendeu que as falas configuram risco concreto à integridade física de vereadores no exercício do mandato, especialmente pela referência direta a uma arma de fogo. O Ministério Público também se manifestou favorável ao pedido da autoridade policial, destacando a necessidade de apreensão de dispositivos eletrônicos que possam conter novas provas dos delitos.

A operação ocorreu por volta do meio-dia, no imóvel situado na Rua Monte Alegre, sem número, no Núcleo Cidade Nova. Foram apreendidos quatro aparelhos celulares: um Samsung Galaxy A10S, um Samsung Galaxy A32, um Redmi modelo M2003J15SS e outro sem identificação, com lateral rosé e capa verde. O material foi encaminhado à 21ª Seccional de Polícia Civil de Marabá.

Durante a diligência na residência do suspeito, a polícia não encontrou armas de fogo nem documentos físicos relacionados às ameaças objeto da investigação, à autoria dos áudios e à atividade do investigado em redes sociais.

Em interrogatório realizado na fase investigativa, Atoniel admitiu ter gravado e divulgado os áudios, mas afirmou que a menção à arma seria apenas uma “figura de linguagem para se proteger”. A versão foi considerada contraditória pela polícia, que apontou a possibilidade de o investigado ter efetivo acesso a armamento. Os aparelhos apreendidos passarão por perícia e as investigações prosseguem para instruir o inquérito policial.

Fonte: Portal Vinícius Soares e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/11:11:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...