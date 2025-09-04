Polícia Civil flagra extração ilegal de madeira em Brasil Novo

(Foto: Reprodução) – Foram detidos Adelson da Silva, conhecido como “Cowboy”, e José Orlando Silva Miranda.

Dois homens foram presos em flagrante em Brasil Novo, suspeitos de envolvimento em grilagem de terras e extração ilegal de madeira em área de preservação.

Uma operação da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários de Altamira terminou com a prisão em flagrante de dois homens na área rural de Brasil Novo, no sudoeste do Pará.

Foram detidos Adelson da Silva, conhecido como “Cowboy”, e José Orlando Silva Miranda. Segundo as informações, os dois estavam armados e foram surpreendidos pelos policiais em uma área de amortecimento da Reserva Extrativista Verde Para Sempre.

No local, os agentes encontraram um cenário de devastação: barracos improvisados, ramais clandestinos e uma serraria móvel em plena atividade. Uma grande quantidade de madeira já serrada estava pronta para o transporte.

De acordo com as investigações preliminares, Adelson da Silva, seria uma figura central em um esquema de grilagem de terras e extração ilegal de madeira na região. Ele é apontado como responsável pela venda de lotes e pela logística do desmatamento.

Os dois foram presos em flagrante e vão responder por porte ilegal de arma de fogo, uso de motosserra sem licença, armazenamento de madeira sem autorização e por dano ambiental em unidade de conservação.

Após serem conduzidos à sede da DECA em Altamira, os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Recuperação Masculina de Vitória do Xingu, onde permanecem à disposição da Justiça. A operação reforça a atuação da Polícia Civil no combate ao desmatamento e à ocupação ilegal de terras em uma das regiões mais pressionadas pela exploração ambiental na Amazônia.

