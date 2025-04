Polícia Civil interdita propriedade onde cerca de 10 animais eram mantidos em condições deploráveis, em Rurópolis (PA)

Foto: Reprodução | Pelo menos dez cães, entre machos e fêmeas, sendo uma delas com filhote e em período de amamentação, foram encontrados na propriedade. Os animais estavam amarrados em árvores e cercas, no entorno de uma criação de porcos, em um local cercado de lixo.

A Polícia Civil de Rurópolis foi acionada por meio das redes sociais sobre uma possível situação de maus-tratos a animais em uma propriedade rural, localizada a cerca de cinco quilômetros do centro de Rurópolis. A denúncia, que inicialmente parecia preocupante, levou a uma rápida investigação por parte das autoridades.

Após a pesquisa preliminar, o delegado responsável pela investigação conseguiu localizar a propriedade na agrovila e, imediatamente, deslocou uma equipe até o local para averiguar a denúncia. O que encontraram foi um cenário de total degradação e abandono. Pelo menos dez cães, entre machos e fêmeas, sendo uma delas com filhotes e em período de amamentação, estavam amarrados em árvores e cercas ao redor de uma criação de porcos. A situação era ainda mais alarmante devido à presença de lixo espalhado pelo local, incluindo dentro de caixas d’água, evidenciando o descaso com os animais.

Diante das condições extremamente insalubres, o delegado determinou que fosse feito o levantamento de local de crime e ordenou diligências para identificar e localizar os responsáveis pela situação. Um inquérito policial foi instaurado, e serão solicitadas perícias para avaliar as condições de higiene do local e os riscos aos quais os animais estavam expostos.

Além da Polícia Civil, a operação contou com a participação de policiais militares e da Secretaria de Meio Ambiente de Rurópolis, que estão colaborando no resgate dos cães. A equipe trabalhará para encaminhá-los a um local adequado, onde possam receber cuidados veterinários. A Polícia Civil espera, ainda, contar com o apoio do município para garantir que os animais tenham um abrigo condizente com suas necessidades.

No local, a polícia encontrou uma motocicleta que estava na propriedade, a qual foi apreendida e apresentada na delegacia para providências legais. O suspeito de cometer os maus-tratos não foi encontrado, mas a investigação continua em andamento. A propriedade foi interditada até que o caso seja totalmente esclarecido.

Esse caso ressalta a importância da denúncia de situações de maus-tratos a animais e a atuação das autoridades para garantir que as leis de proteção animal sejam cumpridas. A Polícia Civil de Rurópolis segue atenta e empenhada para garantir justiça para os animais vítimas de negligência e crueldade.

Fonte: Portal Giro com informações de Tv Tapajoara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/14:44:09

