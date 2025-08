Polícia Civil investiga caso de cachorro encontrado carbonizado em rua no Pará

A imagem meramente ilustrativa mostra uma pessoa segurando a pata de um cachorro com uma das mãos. (Reprodução: Freepik)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal queimado às margens da estrada do Maracacuera.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso de um cachorro encontrado carbonizado na estrada do Maracacuera, em Icoaraci, distrito de Belém. O crime de maus-tratos teria ocorrido na madrugada desta sexta-feira (1º/8). Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma moradora diz que alguém teria ateado fogo no animal.

“O caso é investigado pela Delegacia de Proteção Animal. Uma equipe foi deslocada para verificação da denúncia”, comunicou a PC.

No vídeo compartilhado, uma mulher que passava pelo local e viu o cachorro carbonizado fala com indignação sobre o caso.

“Aqui é assim em Icoaraci. A pessoa pega e ‘taca’ fogo no cachorro. Olha aqui o bichinho. Colocaram fogo no bichinho. Aqui tem um pneu. Não sei quem colocou fogo no cachorro. O pessoal tá me olhando aqui. Mas tocaram fogo no animal”, diz a pessoa que registra a situação.

“Onde está a polícia? Agora vai colocar fogo em um ser humano desse, no desgraçado que fez isso aqui com o cachorro. Tem que denunciar esse bando de covardes que fica fazendo esse tipo de maldade com os animais. Pegaram o pneu e tocaram fogo no animal. Todo mundo fica achando graça aqui, mas ninguém socorre o animal”, fala a mulher.

A equipe de perícia da PC que foi acionada ao caso iria realizar a análise do local. Além disso, também foi realizado o pedido de filmagens em estabelecimentos próximos para auxiliar na identificação dos envolvidos no caso.

