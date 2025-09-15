VÍDEO: Polícia Civil investiga execução de garimpeiro na porta de casa em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Hilton Maria dos Santos foi morto a tiros ao chegar em casa. Imagens mostram ação rápida dos criminosos e fuga em moto com piloto usando camisa de mototaxista.

A Polícia Civil de Itaituba, no sudoeste do Pará, tenta esclarecer a motivação por trás do assassinato de Hilton Maria dos Santos, garimpeiro que foi morto a tiros no momento em que chegava em casa.

O crime aconteceu de forma rápida e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver Hilton chegando de moto com a esposa. Ela desce calmamente, enquanto os dois parecem conversar. Segundos depois, os criminosos aparecem e disparam várias vezes contra o garimpeiro. Após os tiros, a dupla foge em uma moto. O piloto usava uma camisa de mototaxista.

Minutos depois, vizinhos se aproximam para tentar ajudar. Hilton estava em Itaituba para tratamento de saúde. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa da vítima já foi ouvida em depoimento. A polícia analisa as imagens do crime e segue em busca de pistas que possam levar à identificação dos autores. Até esta segunda-feira (15), ninguém foi preso.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.

Câmeras registram momento em que homem é alvo de tiros no bairro da Floresta em Itaituba; vítima não resistiu

