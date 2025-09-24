Polícia Civil investiga possível roubo de gado em fazenda de Novo Progresso

(Fotos > Via WhatsApp) – Uma família de produtores rurais de Novo Progresso (PA) está vivendo uma situação de terror digna de série policial.

O caso foi registrado na polícia como roubo de gado.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, a situação começou a partir de um contrato de parceria pecuária firmado em 2020 entre um produtor e uma empresária residente no estado do Mato Grosso.

O produtor rural Sebastião Lázaro de Sousa, morador da cidade de Novo Progresso (PA), relatou para a reportagem do Jornal Folha do Progresso que teve que abandonar a propriedade após sofrer ameaças. Ainda conforme apurado, tudo começou em 2020, quando Sebastião firmou com a empresária Renata Cristina Resende Irigaray um arrendamento com acordo de parceria em pagamentos com bezerros.

Sebastião procurou a polícia para relatar a invasão de sua propriedade por um grupo armado de cerca de sete homens, que passou a invadir a Fazenda Chapadão e retirar vacas paridas, garrotes e bois já prontos, subtraindo mais de 900 cabeças de gado, com a promessa de levar mais de 2.000 animais — segundo ele, muito além do que estava previsto em contrato.

Conforme o Boletim de Ocorrência nº 00277/2025.235702-2, registrado no dia 15 de setembro de 2025, Sebastião aponta que os invasores afirmam agir a mando de Renata Irigaray. No boletim, relata que a esposa do produtor afirmou que, ao buscar socorro, ouviu do delegado que “só poderia agir quando encontrasse o corpo dela e do marido”.

Investigação – A Polícia Civil informou ao Jornal Folha do Progresso que investiga o caso. A princípio, o fato foi registrado como roubo, mas está sendo verificada também a possibilidade de descumprimento contratual. Como a ocorrência foi registrada de forma virtual, os envolvidos foram intimados para prestar esclarecimentos e apresentar a documentação necessária.

Ao que parece, seriam militares fora de serviço, situação que também está sendo apurada. “Em momento algum houve omissão por parte da Civil na apuração dos fatos, apenas cautela no levantamento de informações por se tratar de investigação complexa”, disse o delegado plantonista.

A família de Sebastião Lázaro de Sousa relata que precisou abandonar Novo Progresso e buscar refúgio em outro estado, dependendo agora da atuação de promotores e juízes de fora da região para ter alguma chance de proteção.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo produtor dono da propriedade, criminosos invadiram o local sob forte esquema de segurança, colocaram o gado dentro de caminhões e levaram os bovinos, segundo o registro.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a empresária Renata Cristina Resende Irigaray, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da citada.

