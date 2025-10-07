Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio em Oriximiná (PA)

Policia Civil realizando investigações em uma comunidade na Estrada do BEC — Foto: Reprodução/Folha de Oriximiná

Crime aconteceu em uma comunidade na Estrada do BEC; vítima recebeu atendimento médico e apoio para deixar a residência.

A Polícia Civil do Estado do Pará investiga uma tentativa de feminicídio registrada em uma comunidade na Estrada do BEC, em Oriximiná, no oeste do Pará. O caso, que ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, está sob responsabilidade da Delegacia de Oriximiná, comandada pelo delegado Igor Belchior.

De acordo com a corporação, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico logo após a agressão. Além disso, recebeu apoio policial para retirar seus pertences da residência, já que afirmou não se sentir segura em retornar ao local.

O delegado Igor Belchior afirmou que a instituição está atuando com rigor para garantir a proteção da vítima e a punição do agressor. “A nossa instituição segue comprometida com o enfrentamento à violência contra a mulher e com a proteção das vítimas, adotando todas as medidas legais necessárias para garantir segurança e responsabilizar os envolvidos”, destacou.

O inquérito segue em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar responsabilidades.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA

