Polícia Civil participa de mutirão de castração animal em Abaetetuba (PA)

Foto: Reprodução | Mais de 100 cães e gatos passaram pelo procedimento que tem o objetivo de controlar a população de animais e prevenir o crime de maus-tratos

A Polícia Civil do Pará (PCPA) participou, nos dias 3 e 4 de outubro, da IV Jornada de Castração em Massa na América Latina (CASTRALAT), evento alusivo ao Dia Mundial dos Animais, realizado no município de Abaetetuba, na Região Tocantina.

A ação contou com a atuação da Delegacia de Proteção Animal (Depa), unidade vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), em parceria com a Associação Veterinários da Amazônia e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba. A jornada ocorreu simultaneamente em 20 países da América Latina, reunindo profissionais e instituições comprometidas com a causa da proteção e bem-estar animal.

Controle populacional e conscientização

Segundo o delegado Edson Azevedo, titular da Demapa, a iniciativa teve como foco o controle populacional de cães e gatos, além de promover a conscientização sobre a posse responsável.

“O objetivo da campanha é controlar a população de cães e gatos através de cirurgias de castração em larga escala, sensibilizando a sociedade sobre a importância do controle populacional de animais como método eficaz no controle de zoonoses e na prevenção ao crime de maus-tratos. A Demapa participou ativamente das ações, inclusive ministrando palestras sobre posse responsável e sobre o crime de maus-tratos contra animais”, destacou o delegado.

Atuação integrada

Durante o mutirão, mais de 100 cães e gatos foram castrados, recebendo atendimento especializado e acompanhamento pós-operatório. Dois investigadores da Polícia Civil, que também são médicos veterinários, participaram diretamente das cirurgias e das demais atividades realizadas no município.

A participação da Polícia Civil reforça o compromisso do Governo do Pará com políticas públicas voltadas à proteção animal, ao meio ambiente e à educação cidadã, por meio da atuação integrada de suas forças de segurança e órgãos parceiros.

Fonte: pc.pa.gov.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/15:30:00

