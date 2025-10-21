Polícia Civil prende criminoso procurado por roubos a bancos e porte de fuzil no Pará

Foto: Reprodução | De acordo com as investigações, o homem integrava uma quadrilha especializada em roubos a bancos na modalidade “vapor”, caracterizada por ações violentas e uso de armamento pesado.

A Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, prendeu na manhã desta terça-feira (21/10), por volta das 7h30, Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, acusado de envolvimento em diversos crimes de roubo a instituições financeiras, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Contra ele havia três mandados de prisão expedidos pelos Tribunais de Justiça do Pará, Maranhão e Mato Grosso.

A captura ocorreu após troca de informações entre o NAI Marabá, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Mato Grosso e o 17º Batalhão da Polícia Militar de Xinguara (PA). Com base nas informações de inteligência, os agentes localizaram Raimundo Nonato em uma residência na Travessa 15, no bairro Araguaia, em Marabá, onde foi preso.

De acordo com as investigações, o homem integrava uma quadrilha especializada em roubos a bancos na modalidade “vapor”, caracterizada por ações violentas e uso de armamento pesado. Em fevereiro de 2008, Raimundo participou de um assalto à agência do Banco do Brasil no município de Uruará (PA), ocasião em que um oficial da Polícia Militar, comandante do batalhão local, foi morto em confronto.

No mesmo ano, o criminoso também foi apontado como um dos autores de outro roubo ao Banco do Brasil, desta vez em Comodoro (MT), quando agiu ao lado de quatro irmãos. Já em 2007, Raimundo havia sido preso em Estreito (MA), portando um fuzil AK-47 e várias pistolas, sendo posteriormente condenado por porte ilegal de arma de fogo.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde permanece à disposição da Justiça.

