Polícia Civil prende dois homens por estelionato e desvio de carga no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará deflagrou, na sexta-feira (17), a primeira fase da operação “Aluminium”, que investiga a prática de diferentes crimes com objetivo de desviar cargas de empresas da região de Vila dos Cabanos, em Barcarena, por meio de falsos fretes.

Nesta primeira fase da operação, dois homens foram presos se passando por motoristas de empresas de transporte de cargas. Porém, ambos apresentaram documentação de habilitação falsas, além de outras certidões relacionadas ao caminhão utilizado para o crime.

De acordo com o Delegado Augusto Potiguar, titular da unidade especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, as investigações iniciaram no mês de janeiro, depois que o proprietário de uma das cargas denunciou o desaparecimento de um motorista contratado para o transporte.

Após diligências e análise do material, foi constatada a fraude relacionada no serviço prestado pelo suposto motorista e diante da materialidade dos crimes, foi solicitada junto à justiça, a prisão preventiva dos dois suspeitos identificados, além de mandados de buscas, apreensões e outros meios de obtenção de provas.

Ainda segundo o Delegado Augusto, as investigações serão continuadas com o objetivo de identificar outros suspeitos envolvidos e a forma como o crime foi praticado. “Essa é uma região de intensa movimentação de cargas e de alto valor. Então, vamos ampliar as investigações para identificar, com mais detalhes, toda a dinâmica do crime para chegarmos a outros suspeitos”, pontuou.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/09:43:01 com informações da Agência Pará

