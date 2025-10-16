Polícia Civil prende dois suspeitos de duplo homicídio, no Pará

Foto:Reprodução | Durante as buscas, armas e munições foram apreendidas na casa de um dos investigados

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (15), dois homens investigados por um duplo homicídio ocorrido em setembro, no município de Brejo Grande do Araguaia, sudeste do estado. A ação fez parte do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária expedidos pela Justiça.

Durante as diligências, os agentes encontraram, na residência de um dos suspeitos, uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 22 e 17 munições do mesmo calibre. O material foi apreendido e o homem acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os dois suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos de praxe. Ambos permanecem à disposição da Justiça enquanto seguem as investigações sobre o caso.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/07:00:00

