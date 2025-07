Polícia Civil prende dois suspeitos por sequestro e extorsão no Pará

(Foto: Reprodução) – Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, e cumpridos com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), unidade vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriu nos dias 23 e 24 (quarta e quinta-feira), em Belém, dois mandados de prisão preventiva contra investigados pela prática do crime de sequestro e extorsão majorada, e também dois mandados de busca e apreensão, para investigar e apurar o caso.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, e cumpridos com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A dupla de suspeitos é investigada por integrar uma facção criminosa e por atuar em crimes na Região Metropolitana de Belém.

“O primeiro possui envolvimento em um sequestro contra uma mulher que atuava na área de saúde em Belém. Já o segundo é investigado por possuir o cargo de ‘torre’ na organização criminosa e coordenar extorsões contra comerciantes e empresários do bairro da Cremação”, informou o delegado Juliano Côrrea, titular da DRCO.

Os dois investigados foram indiciados pelos crimes de extorsão majorada e participação em organização criminosa. Eles foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos necessários.

O caso prossegue sob investigação, para que sejam apuradas todas as informações do caso, identificados e presos outros possíveis envolvidos nas práticas criminosas.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/16:56:49

