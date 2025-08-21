Polícia Civil prende dupla suspeita de homicídio no oeste do Pará
(Foto: Reprodução) – Istarlison Barbosa da Silva, conhecido como “Espiga”, e Evanio Martins da Silva, chamado de “Tigrão” foram presos pela Polícia Civil
A Polícia Civil de Porto de Moz prendeu dois homens suspeitos de envolvimento em um crime de homicídio que aconteceu na cidade. Eles foram capturados na manhã de ontem.
Istarlison Barbosa da Silva, conhecido como “Espiga”, e Evanio Martins da Silva, chamado de “Tigrão” foram presos pela Polícia Civil. A dupla é apontada como responsável pela morte de Walmir Aragão, de 55 anos, conhecido como “Rato”, crime ocorrido na madrugada no dia 19 de agosto.
De acordo com as investigações, Istarlison teria golpeado a vítima com uma barra de ferro, contando com o apoio de Evanio durante a ação. As equipes da Polícia Civil conseguiram reunir provas e pediram a prisão temporária dos dois, que foi cumprida sem resistência.
Ainda durante a checagem nos sistemas policiais, os agentes constataram que Evanio era foragido da justiça, relacionado a outro caso, e acabou recebendo nova ordem de prisão. Os dois suspeitos seguem detidos na delegacia de Porto de Moz. A previsão é que a audiência de custódia ocorra ainda nesta semana.
Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/14:23:01
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com