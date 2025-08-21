Polícia Civil prende dupla suspeita de homicídio no oeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Istar­lison Barbosa da Silva, conhecido como “Espiga”, e Evanio Martins da Silva, chamado de “Tigrão” foram presos pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Porto de Moz prendeu dois homens suspeitos de envolvimento em um crime de homicídio que aconteceu na cidade. Eles foram capturados na manhã de ontem.

Istar­lison Barbosa da Silva, conhecido como “Espiga”, e Evanio Martins da Silva, chamado de “Tigrão” foram presos pela Polícia Civil. A dupla é apontada como responsável pela morte de Walmir Aragão, de 55 anos, conhecido como “Rato”, crime ocorrido na madrugada no dia 19 de agosto.

De acordo com as investigações, Istar­lison teria golpeado a vítima com uma barra de ferro, contando com o apoio de Evanio durante a ação. As equipes da Polícia Civil conseguiram reunir provas e pediram a prisão temporária dos dois, que foi cumprida sem resistência.

Ainda durante a checagem nos sistemas policiais, os agentes constataram que Evanio era foragido da justiça, relacionado a outro caso, e acabou recebendo nova ordem de prisão. Os dois suspeitos seguem detidos na delegacia de Porto de Moz. A previsão é que a audiência de custódia ocorra ainda nesta semana.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/14:23:01

