Polícia Civil prende em Curuá mulher condenada por roubo e envolvimento na morte de idoso em Óbidos (PA)

Etany Roberta foi presa pela Polícia Civil em Curuá, em cumprimento a mandado de prisão definitiva — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Etany Roberta foi condenada a 30 anos de prisão. A pena deve ser cumprida em regime fechado, conforme sentença.

Equipe da Polícia Civil no município de Curuá, Oeste do Pará, deu cumprimento nesta terça-feira (10) a um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém, contra Etany Roberta Sampaio da Gama, 23 anos, em razão de condenação transitada em julgado, por crime de roubo ocorrido em 16 de dezembro de 2021, em Óbidos, e participação na morte do idoso Amadeu Justino Braga, 70 anos, com quem ela tinha um relacionamento afetivo.

Etany Roberta foi condenada a 30 anos de prisão. A pena deve ser cumprida em regime fechado, conforme sentença. Ela deve ser transferida para Santarém, devendo cumprir a pena no complexo penitenciário Silvio Hall de Moura.

A mulher que tinha sido presa no dia 17 de fevereiro, um dia após o corpo do idoso Amadeu Justino Braga ter sido encontrado na casa onde ele morava no bairro São Francisco, em Óbidos.

As investigações do caso foram feitas sob o comando do Superintendente Regional do Baixo Amazonas, delegado Jamil Farias Casseb. Após levantamento de informações, os policiais descobriram que Amadeu estava na companhia da amante [Etany Roberta], na noite em que o crime aconteceu.

Na delegacia de Óbidos, Etany Roberta confessou que foi ela quem planejou o roubo e que contou com a ajuda do namorado Arthur e mais dois jovens para executar o crime. Ainda de acordo com o relato de Roberta, a intenção era pegar os cordões de ouro da vítima para pagar uma dívida dela.

O crime teria ocorrido após Roberta ir com um homem identificado como Jhemesson Pereira de Araújo para casa de Amadeu, onde consumiram bebida alcoólica. Depois, saíram para jantar, momento em que o namorado dela acompanhado de outro homem, aproveitaram para entrar na casa da vítima e ficaram escondidos esperando o retorno. Já no início da madrugada do dia 16 de fevereiro de 2021, Roberta e Jhemesson ficaram em outro local e Amadeu voltou sozinho para casa.

A vítima teria sido surpreendida por Arthur e Ivan, responsáveis por conter a vítima, amarrá-la e amordaçá-la. Roberta e Jhemesson chegaram logo depois e ficaram aguardando que Amadeu estivesse completamente contido, para evitar que fossem reconhecidos. Amadeu ficou amarrado na oficina, ao lado da casa, sob a vigilância de um dos homens.

Os outros três aproveitaram para procurar objetos de valor na casa. A quantia de R$ 1 mil foi encontrada e dividida entre os quatro envolvidos. Eles fugiram do local, mas segundo o relato à polícia, acreditavam que Amadeu estivesse somente desmaiado.

O corpo de Amadeu foi encontrado na manhã do dia 16 de fevereiro de 2021.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/14:00:45

