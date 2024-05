Polícia Civil prende em flagrante suspeitos com cerca de dois quilos de cocaína em Novo Progresso-PA

(Foto:Divulgação Policia) – Dando continuidade aos trabalhos de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes na Cidade de Novo Progresso, uma ação da Polícia Militar do Estado do Pará, resultou na prisão em flagrante de um homem que estava na posse de um veículo Renault Sandero prata, placa QXL1E64 em atitude suspeita o qual motivou uma abordagem, no veículo estava Alisson do Lago Marques Souza, que já vinha sendo monitorado pelo crime de tráfico de drogas na cidade. A apreensão aconteceu por volta das 22h30min, deste domingo, 19de maio de 2024, em Novo Progresso-PA.

Segundo a PM após ser abordado , Alison disse que não tinha drogas no carro, na sequência acabou entregando para os policiais, o endereço de onde escondia a drogas. Em diligência até a residência do comparsa Natanael Santos de Almeida vulgo *BOLOLO*, na estrada da pedreira, foi encontrado em uma mochila com três barras pesando ao todo 2 dois quilos e 39 gramas análoga a crack, diante dos fatos foi dado voz de prisão aos mesmos e conduzidos para delegacia para procedimentos cabíveis.

