Polícia Civil prende empresário por furto de energia em Brasil Novo (PA)

Uma operação da Polícia Civil realizada nesta quarta-feira (10) resultou na prisão de um empresário no bairro Valadares, em Brasil Novo, no Sudoeste do Pará, por furto de energia elétrica.

O investigado é proprietário de uma arena de futebol e de uma distribuidora de bebidas no município. Durante a ação, foi identificado que os estabelecimentos estavam ligados de forma clandestina diretamente à rede da Equatorial, sem registro de consumo e sem o devido pagamento pelo serviço.

Técnicos da distribuidora acompanharam a operação policial, e após desligar a ligação clandestina, regularizaram a conexão com a rede e notificaram o cliente. Segundo os peritos da Polícia Científica, o desvio de energia correspondia ao consumo médio de mais de 10 residências de porte médio, o que representa não apenas prejuízo financeiro, mas também risco de sobrecarga e acidentes.

O empresário foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Brasil Novo, onde o caso segue em investigação. Toda ação contou com o apoio da Polícia Militar.

A Equatorial Pará reforça que o furto de energia, além de crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, coloca em risco a segurança da população, podendo provocar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios. A distribuidora orienta que denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 da Polícia Civil, 0800 091 0196 ou pelo site www.equatorialenergia.com.br.

