Polícia Civil prende empresários suspeitos de comércio irregular de remédios controlados em Marabá

A Vigilância Sanitária recolheu centenas de itens para exames laboratoriais, que podem apontar novas infrações

“Da Redação Portal Debate” – A Polícia Civil do Pará executou na quarta-feira (17) uma ação contra o comércio irregular de medicamentos controlados em Marabá. Batizada de Operação Ponto Crítico II, a iniciativa culminou na prisão em flagrante dos responsáveis pela empresa Asa Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., localizada no Bairro Belo Horizonte, Núcleo Cidade Nova. A mobilização contou com equipes da Delegacia da Cidade Nova, apoio da 21ª Seccional Urbana de Marabá e participação da Vigilância Sanitária.

Segundo as autoridades, o estabelecimento vinha sendo investigado em parceria com o órgão sanitário municipal após surgirem indícios de comercialização ilícita. Durante o cumprimento da ação, agentes encontraram um depósito clandestino com grande quantidade de medicamentos armazenados e expostos fora dos parâmetros legais. Todo o material foi apreendido para análise.

Os policiais afirmam ter reunido provas que relacionam diretamente os produtos irregulares aos detidos, apesar de os empresários negarem envolvimento. A Vigilância Sanitária recolheu centenas de itens para exames laboratoriais, que podem apontar novas infrações.

De acordo com a corporação, a operação tem como objetivo enfraquecer esquemas que atuam à margem da legislação sanitária e proteger a saúde pública, reforçando a fiscalização sobre atividades ilícitas no setor farmacêutico.

