Polícia Civil prende homem acusado de estuprar enteada no MT; em operação integrada no distrito de Castelo dos Sonhos

Foto: Divulgação/PCPA | Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Pará e a Polícia Civil do Mato Grosso resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra Anderson L. P. O suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (23), por volta das 11h15, às margens da BR-163, no distrito de Castelo dos Sonhos, localizado no município de Altamira (PA).

O mandado judicial havia sido expedido no dia 22 de agosto de 2025, pela Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT), e tinha validade até 1º de janeiro de 2044. O documento é fundamentado nos artigos 147 e 213 do Código Penal (Lei 2.848), que tratam, respectivamente, dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável.

Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil mato-grossense, Anderson é acusado de ter abusado sexualmente da própria enteada e de ameaçar outros membros da família, com o objetivo de intimidar e silenciar as vítimas. Diante da gravidade dos fatos, foi decretada sua prisão preventiva.

Cooperação entre delegacias e rastreamento do foragido

Após o mandado ser expedido, houve troca de informações entre a Delegacia de Porto dos Gaúchos (MT) e a Delegacia de Castelo dos Sonhos (PA). O compartilhamento de dados permitiu identificar que o foragido havia se refugiado em uma propriedade rural localizada na zona rural de Castelo dos Sonhos.

Com base nesse levantamento, uma equipe formada por três investigadores da Polícia Civil de Porto dos Gaúchos se deslocou até o Pará. A missão contou com o apoio direto dos policiais civis da unidade de Castelo de Sonhos, que iniciaram as diligências para localizar e capturar o investigado.

Estratégia de infiltração e uso de drone

Para garantir o êxito da operação e evitar uma possível fuga ou reação armada, foi adotada uma estratégia de infiltração. Parte da equipe se disfarçou com uniformes de uma empresa de insumos agrícolas, conseguindo entrar na fazenda sem levantar suspeitas.

Simultaneamente, outra equipe em veículo descaracterizado permaneceu em um ponto estratégico realizando monitoramento aéreo com drone, o que possibilitou observar os movimentos do alvo dentro da propriedade.

Prisão e condução à delegacia

Com a movimentação controlada e a identidade confirmada, Anderson foi localizado no interior da fazenda. Ele recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência. O mandado judicial foi cumprido de forma segura, e o suspeito foi conduzido para a unidade policial competente, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil reforçou que a ação é resultado da integração entre unidades de diferentes estados e destacou a importância da cooperação entre delegacias para a captura de foragidos da Justiça.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Polícia Civil de Castelo dos Sonhos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/21:46:34

