Polícia Civil prende homem por ameaçar irmã de morte, sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Prisão em flagrante ocorreu na terça-feira (9) e caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha

Na manhã de terça-feira (9), a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Itupiranga, região sudeste do Pará, efetuou a prisão em flagrante de um homem suspeito de ameaçar de morte a própria irmã. O caso foi registrado no contexto da Lei Maria da Penha.

Segundo a vítima, o suspeito proferiu ameaças graves contra sua vida, o que motivou a denúncia imediata às autoridades. A equipe de plantão iniciou as diligências e localizou o homem em sua residência, onde foi detido.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/10:35:38

