Polícia Civil prende homem investigado por estuprar a própria filha; vítima é pessoa com autismo

Foto:Reprodução | A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de São Sebastião do Umbuzeiro e com o apoio do Grupo Tático Especial de Monteiro, prendeu na noite dessa quarta-feira, 24 de abril, o investigado J. F. M. S., de 50 anos. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha.

A vítima é pessoa com autismo e tem 21 anos de idade, o que configura estupro de vulnerável.

O crime ocorreu há 10 anos e veio à tona após informações enviadas à Delegacia de São Sebastião do Umbuzeiro. A denúncia foi confirmada por meio de elementos probatórios convincentes que ensejaram a representação pela prisão temporária do investigado.

Na ocasião do crime, quando a vítima ainda tinha 11 anos de idade, a mãe da menina teria presenciado os abusos, conforme relatos já apurados pela Polícia Civil.

O mandado de prisão foi expedido ainda no início da noite de ontem, pelo plantão judiciário de Campina Grande, sendo cumprido logo em seguida pelas equipes da PCPB. O investigado foi localizado e preso em uma quadra de esportes da cidade de São Sebastião do Umbuzeiro.

J. F. M. S. ficará recolhido pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, o que possibilitará a conclusão da investigação e posterior envio do Inquérito Policial ao Poder Judiciário.

Fonte: PCPB e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/13:45:00

